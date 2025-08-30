£³£°Æü¸á¸å¡¢ÆàÎÉ¸©±§ÂË»Ô¤Ç£³£°Âå¤ÎÃËÀ­¤¬Àî¤Ç¤ª¤Ü¤ì¤Æ°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸á¸å£´»þ¤¹¤®¡¢ÆàÎÉ¸©±§ÂË»Ô¤òÎ®¤ì¤ë±§ÂËÀî¤Ç¡¢¡Ö¿Í¤¬¤ª¤Ü¤ì¤ÆÉâ¤«¤ó¤Ç¤³¤Ê¤¤¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ï¥¤¥­¥ó¥°¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿£³£°Âå¤ÎÃËÀ­¤¬Àî¤Ç¤ª¤Ü¤ì¤Æ°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Àî¤Î¿¼¤µ¤ÏÌó£±£í¡Á£²£í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬ÃËÀ­¤¬Àî¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£