MBSテレビは、あす8月31日深夜に特番『阪神・淡路大震災30年 記者たちの証言〜“あの日”の報道を、未来へ』（深1：20〜2：20※関西ローカル）を放送する。【写真多数】貴重…30年前の西靖アナ、震災被災地の生々しい様子1995年の阪神・淡路大震災から30年。しかし「震災」は続いている。南海トラフ地震への備えだけでなく、トカラ列島近海の地震、カムチャツカ半島沖地震の津波警報もあった。番組では、9月1日の防災の日に