8·î29ÆüÌë¡¢¿·³ã¸©¸«Éí»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç90Âå¤ÎÊì¿Æ¤ËÂÐ¤·²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢Á´¼£ÉÔ¾Ü¤Î¥±¥¬¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢65ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ý³²¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸«Éí»ÔËÜÄ®¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê65¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÃË¤Ï8·î29Æü¸á¸å7»þÈ¾Á°¡¢¸«Éí»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿90Âå¤ÎÊì¿Æ¤ËÂÐ¤·²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢Æ¬¤ËÁ´¼£ÉÔ¾Ü¤Î¥±¥¬¤òÉé¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤ÏÄ¹²¬»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤êÌ¿¤ËÊÌ¾ò