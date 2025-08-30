48²óÌÜ¤È¤Ê¤ë24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢·§ËÜ¸©Æâ¤Î²ñ¾ì¤Ç¤âÊç¶â¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¡£ ·§ËÜ¤Î¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ï¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë·§ËÜ¤Ç¡¢¸©ÆâÌó80¤Î²ñ¾ì¤Ç´óÉÕ¶â¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï30Æü¸á¸å6»þÈ¾¤«¤é¤Ç¡¢·§ËÜ¤«¤é¤Ï31Æü¸áÁ°11»þ24Ê¬¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£