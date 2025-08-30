楽天６―２日本ハム（パ・リーグ＝３０日）――楽天のボイトが３安打３打点と猛打を振るった。一回は二死からバックスクリーン脇に飛び込む８号先制ソロを放つと、１点を追う三回には左翼線を破る同点適時二塁打をマーク。七回にも右前適時打で貴重な追加点をたたき出した。今季途中加入した新助っ人は、一軍デビューした７月は月間打率２割３厘と苦しんだが、８月は試合前時点で同３割１厘と好調をキープ。本塁打数もチームト