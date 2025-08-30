[8.30 J2第28節](アシさと)※19:00開始主審:野堀桂佑<出場メンバー>[FC今治]先発GK 1 立川小太郎DF 4 市原亮太DF 5 ダニーロDF 24 竹内悠力MF 6 梶浦勇輝MF 14 弓場堅真MF 20 ヴィニシウス・ディニスMF 36 横山夢樹MF 37 梅木怜MF 41 安井拓也FW 10 マルクス・ヴィニシウス控えGK 47 植田峻佑DF 3 福森直也DF 15 阿部稜汰MF 7 山田貴文MF 9 近藤高虎MF 33 笹修大MF 50 三門雄大FW 11 ウェズレイ・タンキFW 13 藤岡浩介監督倉