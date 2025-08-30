[8.30 J3第25節](長野U)※18:00開始主審:岡宏道<出場メンバー>[AC長野パルセイロ]先発GK 21 松原颯汰DF 2 酒井崇一DF 3 冨田康平DF 7 大野佑哉MF 5 長谷川雄志MF 10 山中麗央MF 17 忽那喬司MF 33 安藤一哉MF 46 古賀俊太郎MF 87 村上千歩FW 11 進昂平控えGK 1 田尻健DF 24 砂森和也MF 9 藤森亮志MF 15 樋口叶MF 23 イム・ジフンMF 25 田中康介MF 28 藤川虎太朗MF 77 ターレスFW 18 浮田健誠監督藤本主税[ギラヴァンツ北九州]