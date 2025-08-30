[8.30 J2第28節](富山)※18:30開始主審:井上知大<出場メンバー>[カターレ富山]先発GK 1 田川知樹DF 3 香川勇気DF 4 神山京右DF 19 實藤友紀DF 88 濱託巳MF 11 小川慶治朗MF 16 末木裕也MF 33 高橋馨希MF 48 植田啓太FW 10 松田力FW 27 吉平翼控えGK 42 平尾駿輝DF 2 吉田新DF 5 今瀬淳也MF 8 松岡大智MF 14 浦十藏MF 18 伊藤拓巳MF 22 椎名伸志MF 34 竹中元汰FW 39 古川真人監督安達亮[ロアッソ熊本]先発GK 1 佐藤史騎DF 3