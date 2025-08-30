[8.30 J3第25節](花園)※18:00開始主審:田邉裕樹<出場メンバー>[FC大阪]先発GK 1 山本透衣DF 3 川上竜DF 5 水口湧斗DF 6 舘野俊祐DF 37 堤奏一郎MF 11 利根瑠偉MF 24 佐藤諒MF 27 澤崎凌大MF 33 禹相皓FW 9 島田拓海FW 51 西村真祈控えGK 31 菅原大道DF 4 山下諒時DF 34 坂本翔MF 7 木匠貴大MF 14 住田将MF 19 増田隼司MF 41 野瀬龍世FW 39 望月想空FW 99 ヴィニシウス・ソウザ監督大嶽直人[SC相模原]先発GK 46 バウマンDF 2