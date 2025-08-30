[8.30 J3第25節](とうスタ)※18:00開始主審:堀善仁<出場メンバー>[福島ユナイテッドFC]先発GK 1 上田智輝DF 3 松長根悠仁DF 17 藤谷匠DF 25 當麻颯DF 28 鈴直樹MF 6 上畑佑平士MF 7 針谷岳晃MF 30 狩野海晟FW 10 森晃太FW 11 芦部晃生FW 40 樋口寛規控えGK 39 中川真DF 2 山田将之DF 23 安在達弥DF 55 柴田徹MF 8 吉永大志MF 14 中村翼FW 9 清水一雅FW 18 矢島輝一FW 20 城定幹大監督寺田周平[鹿児島ユナイテッドFC]先発GK 1