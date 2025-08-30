[8.30 J3第25節](春野陸)※18:00開始主審:清水修平<出場メンバー>[高知ユナイテッドSC]先発GK 21 大杉啓DF 4 小林大智DF 37 深川大輔DF 38 鈴木俊也MF 8 高野裕維MF 16 上月翔聖MF 24 岡澤韻生MF 26 須藤直輝MF 88 工藤真人FW 9 新谷聖基FW 10 佐々木敦河控えGK 1 黒川雷平DF 5 田辺陽太DF 25 今井那生MF 15 小林里駆MF 66 三好麟大FW 18 東家聡樹FW 19 水野颯太FW 20 杉山伶央FW 39 ジョップ・セリンサリウ監督神野卓哉[テ