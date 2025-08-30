お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（４４）が３０日更新のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。夏休みの充実ぶりを語った。山内は、５月に夏休みの日程を聞いていたそうで、「今回の夏休みは長いし、結構日にちもらったからケチらんとこと思って」と存分に楽しみ、家族で「ジャングリア沖縄行ってきました。めちゃくちゃいいよ」とにっこり。さらにジャングリア沖縄の楽しみ方のコツも伝授。山内は「やったらわかるというか