½ªÀïÄ¾¸å¤ËÃË¼¯»Ô¤ÎËÜ»³¤Çµ¯¤­¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇú·âµ¡B29¤ÎÄÆÍî»ö¸Î¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç»àË´¤·¤¿¾èÁÈ°÷¤¿¤Á¤Î°ÖÎîº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»²Îó¼Ô¤¬ÄÉÅé¤Îµ§¤ê¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇú·âµ¡B29¤¬ÃË¼¯»Ô¤ÎËÜ»³¤ËÄÆÍî¤·¤¿¤Î¤Ï1945Ç¯8·î28Æü¤Ç¤¹¡£ÊáÎº¤ËÊª»ñ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤µ¤Ê¤«¤ËÌ¸¤Ç»ë³¦¤ò¼º¤Ã¤Æ»³¤ÎÃæÊ¢¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¾èÁÈ°÷11¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Ë°ÖÎîÈê¤ÈÉ¸Ãì¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË¼¯¥íー¥¿¥êー¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤¬À°È÷¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢