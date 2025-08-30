8月30日、群馬クレインサンダーズは2025－26シーズンのキャプテンと副キャプテンを発表した。キャプテンは2シーズン連続で辻直人が務め、副キャプテンは藤井祐眞とヨハネス・ティーマンが初就任となった。 2024－25シーズンの群馬クレインサンダーズはシーズンでは39勝21敗をマークし、ワイルドカードとしてチャンピオンシップに出場したが、クォӦ