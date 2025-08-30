Netflixのオリジナル作品『ボージャック・ホースマン』は、日本でNetflixのサービスが始まった当初からリリースされていたアニメシリーズだ。6シーズン76話で完結し、いまも多くの視聴者に支持されている。そんな『ボージャック・ホースマン』のクリエイター、ラファエル・ボブ・ワクスバーグの新たに監督を務めたシリーズ『長くて短くて、短くて長い』が、