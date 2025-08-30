ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ï8·î30Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß5°Ì¤Î¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ï3Ï¢¾¡Ãæ¤Ç¡¢3°Ì¡¦¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤Þ¤Ç¡¢1.5¥²ー¥àº¹¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥êー¥º¿Ê½Ð¤Ø¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¡É¤Ç¤¹¡£ÃæÆü¤ÎÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¹¨¤Ï8·î¡¢3¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.45¤È¹¥Ä´¤Ç¤¹¤¬¡¢16Æü¤Î¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥ºÀï¤Ç¤Ï6²ó3¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ì¼ê¡¦²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ë