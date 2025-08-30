アフマダリエフ戦に向けて井上の準備は着々と進んでいる(C)Getty Images自身が「警戒心を高めにトレーニングを積んでいきたい」と意気込む大一番に向け、状態は仕上がっている。【動画】怒涛のラッシュで圧倒！ 井上尚弥のカルデナス撃破シーンをチェック8月29日、ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、自身のXを更新。9月14日にIGアリーナ（愛知）でのWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフ