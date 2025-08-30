近年、日本の子どもの近視が急増している。眼科医の大野京子さん（東京科学大学眼科学教室教授、日本近視学会理事長）は「子どもの近視が進まないよう早めに手を打つことが何より大切だ」という――。（聞き手・構成＝石川美香子）写真＝iStock.com／Miljan Živković※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Miljan Živković■今や「よく見える子ども」は少数派いま、子どもの近視が急増しています。最新の