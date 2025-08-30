モデル、タレント、プロ雀士として活躍する“役満ボディ”岡田紗佳が30日、自身のインスタグラムを更新。麻雀大会で優勝したことを報告した。 【写真】ノースリワンピで笑顔のＶサイン 「昨日行われたAKRacing決勝で優勝しました～！」と投稿。「３回目の決勝でようやく勝てました！AKRacingさんは、今年始球式をやらせて貰ったり、とにかく縁がある一年だったなぁと。今後もこの椅子に座って頑張ります～