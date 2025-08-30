¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/30¡Û¥â¥Ç¥ë¤Ç¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë²¬ÅÄ¼Ó²Â¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥óºÝÎ©¤Ä¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¢¡²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢ÁÇÈ©µ±¤¯¥Î¡¼¥¹¥ê¥ï¥ó¥Ô»Ñ²¬ÅÄ¤Ï¡ÖºòÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿AKRacing·è¾¡¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¡×¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òÊó¹ð¡£¡Ö3²óÌÜ¤Î·è¾¡¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¾¡¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öº£¸å¤â¤³¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ´èÄ¥