俳優の原田琥之佑が30日、都内で行われた映画『海辺へ行く道』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】唐田えりかや坂井真紀も登壇した舞台あいさつの模様奏介役で、本作で長編映画初主演を飾った原田は、2022年公開の映画『サバカン SABAKAN』で映画デビュー、本作には約800人のオーディションを経て選ばれた。舞台あいさつでも、長編映画初主演とは思えない落ち着きっぷり。絵を描くラストシーンについて、横浜聡子監督