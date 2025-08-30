◇プロ野球 セ・リーグ 阪神-巨人(30日、甲子園)阪神の本拠地・甲子園でスタートした3連戦初戦は、巨人が1点差で逃げ切り勝利。2戦目のスタメンが発表されました。巨人は前日から野手1人を入れ替え。「8番・センター」でオコエ瑠偉選手を起用しました。さらに打順も入れ替え、岡本和真選手は2018年以来7年ぶりの3番起用となりました。代わって4番には岸田行倫選手を起用。第96代4番となりました。先発マウンドにあがるのは、井上温