８月３０日の中京１２Ｒ・３歳上１勝クラス（ダート１４００メートル＝１２頭立て）は、８番人気のエリカドリーム（牝５歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父ロードカナロア）が勝利した。勝ち時計は１分２４秒９（良）。好スタートから二の脚をつけて先手を主張。４角２番手から長くいい脚を使って後続の追撃を首差で振り切った。富田暁騎手は「調教で乗せてもらって抜群に感触が良かったので、勝ち負けできると思っていました。余力あ