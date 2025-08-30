◆男子プロゴルフツアーＳａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ第３日（３０日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、２位で出た坂本雄介（ｊｉｏｗｏｒｋｓ）が１イーグル、４バーディー、２ボギーの６８をマークし、７１の石塚祥利（しょうり、芥屋ＧＣ）、６８の蝉川泰果（アース製薬）と並ぶ通算１４アンダーの首位に浮上した。１打差の１３アンダー２位には、生源寺龍憲（しょうげんじ・たつの