31日は九州や東北から北海道、沖縄では湿った空気の影響で雲が広がりやすく、所々で雨が降るでしょう。九州では雷を伴った非常に激しい雨の降る所もある見込みです。その他の地域は概ね晴れますが、午後は気温の上昇により大気の状態が不安定となりやすく、にわか雨や雷雨となる所がありそうです。天気の急変に注意してください。30日は広い範囲で厳しい暑さとなり、三重県や静岡県、埼玉県では40℃に達した所がありました。東京は