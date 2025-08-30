一度別れた元カレとの復縁を成功させるには、まず交流自体を復活させることが先決となるでしょう。さりげなく親密感を取り戻すには、どんなアプローチが有効なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性95名に聞いたアンケートを参考に、「元カレと復縁するための『再接近』アプローチ」をご紹介します。【１】「正直、まだ全然吹っ切れてないんだ」と募る想いを控えめに伝える「やっぱりストレートに伝えるのが一番だと