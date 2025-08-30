お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）とせいや（32）が、29日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。13歳下のフリーアナウンサー・今川菜緒（28）との熱愛が報じられたお笑いコンビ「見取り図」リリー（41）について語った。一部週刊誌でフリーアナとのデート、同棲が報じられたリリーについて、せいやが「リリーさん、アナウンサーと同棲してる？」と「誰あれ？」と粗品も