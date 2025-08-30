¥ê¥¾¡¼¥È´¶ËþºÜ¤Ê¤¯¤Ä¤í¤®¥·¥ç¥Ã¥ÈÀ­Å¾´¹¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ä²þÌ¾¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿40ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾×·âÅª¤Ê¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂÚºßÃæ¥¬¥Á¤ÇÃå¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë²Ä°¦¤¤¡£¥ê¥¾¡¼¥È´¶ËþºÜ¤Ç¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¢¤¬¤ë¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏGENKING.¡£¡Ö¾®Êª¤â²Ä°¦¤¤¤·¡¢¥Ï¥ï¥¤Íè¤¿¤éÀäÂÐ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¹Ô¤¯¤ÎÄêÈÖ¡×¤ÈÂ³¤±¡¢²ÖÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê»Ñ¤ä¿§¤È¤ê