ºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤Þ¤¤¤¿ÃËÀ­¤Ï¡Ö¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç»î¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£29ÆüÌë¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÈ¾Â¢ÌçÀþ¿åÅ·µÜÁ°±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¡¢30Âå¤ÎÃËÀ­¤¬ÃÎ¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸î¿ÈÍÑ¤ÎºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤Þ¤­¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ­¡Ê50Âå¡Ë¤¬¡¢¹¢¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÃËÀ­¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥×¥ì¡¼¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç»î¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¡Ê¡ÖLive News days¡×8·î30ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë