2025年9月24日、ヴァレンティノ ビューティから待望の「ボディ&ヘアライン」が新発売されます。代表的なフレグランス「ヴァレンティノ ボーン イン ローマ」の香りをベースに、肌や髪を潤しながら香りと煌めきを纏える2種のアイテムが誕生。ラインナップは、輝く肌を叶えるボディシマーと、髪もボディも優雅に香るヘア&ボディミスト。どちらも日常をラグジュアリーに変える存在感あふ