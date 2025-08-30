雑貨ブランド「3COINS」（スリーコインズ）は、創刊70周年を迎えた少女まんが誌「りぼん」（集英社）とコラボレーションしたグッズを、9月6日（土）から全国の3COINSと公式通販サイト「PAL CLOSET」で発売する。「3COINS」から少女まんが雑誌「りぼん」とコラボしたアイテムが9月6日（土）発売「りぼん」の人気まんがから『ときめきトゥナイト』、『ちびまる子ちゃん』、『姫ちゃんのリボン』、『ママレード・ボーイ』、『ルナテ