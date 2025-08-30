ÀÐ°æµÄ°÷¤Î¸øÀßÈë½ñµëÍ¿º¾µ½»ö·ï¤Î¹½¿ÞÀÐ°æ¾Ï»²±¡µÄ°÷¡Ê68¡Ë¡áÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ½üÌ¾¡á¤Î¸øÀßÈë½ñµëÍ¿º¾µ½»ö·ï¤Ç¡¢ÀÐ°æ»á¤¬¡¢¶ÐÌ³¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼«¿È¤¬Íý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤Î´Ø·¸¼Ô¤ò¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤Æ¹ñ¤ËÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬30Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤¸øÀßÈë½ñ¤¬¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï²¡¼ý¤·¤¿»ñÎÁ¤ÎÊ¬ÀÏ¤ä¡¢»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤Ø¤ÎÄ°¼è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£