仕事を失った志川(しかわ)が見つけたアルバイトは、性感マッサージ店の電話番だった─渡辺優さんの新作小説『女王様の電話番』は、ヘテロセクシュアルの恋愛が王道とされる社会に馴染めない女性の、冒険と成長の物語。著者の中に蓄積された違和感が発端だそうだが、そこにはどんな思いがあったのか。聞き手・構成＝瀧井朝世／撮影＝山口真由子 人によって性への感覚がちょっとずつ違うということを書きたかった ──新作『