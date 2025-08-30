【モデルプレス＝2025/08/30】モデルプレスでは、9月6日に埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催される「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER」のフィッティングに潜入し、現役高校生アーティストのMON7A（もんた／18）にインタビュー。話題を呼んだ高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。ハロン編」（ABEMA）について語ってもらった。【前編】【写真】「今日好き」ハロン