¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¼¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯8·î30ÆüZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬30Æü¡¢¥í¥Ã¥ÆÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤«¤é³°¤ì¤¿¡£Á°Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤òº¸ÏÆÊ¢¤Î°ãÏÂ´¶¤Ë¤è¤êÅÓÃæ¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½Ð¤Æ¤­¤¿¤â¤Î¤ÎÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£3ÈÖ¤Ë¤Ï15»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇÃæ¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£