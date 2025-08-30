ルイス・キャロルの名作『不思議の国のアリス』を原作とした劇場アニメとしては日本初の作品となる『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』が、2025年8月29日(金)から全国公開となりました。公開後初の週末となった2025年8月30日(土)、丸の内ピカデリーで主役・りせ役の原菜乃華さんやアリス役のマイカ ピュさんをはじめ8人のキャストと篠原俊哉監督が登壇する公開記念プレミアム舞台挨拶が開催されました。劇場アニメ『不