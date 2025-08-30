ºùÅç¤Ç30Æü¸á¸å¡¢ºÆ¤ÓÏ¢Â³Ê®²Ð¤¬È¯À¸¤·¡¢Ê®±ì¤¬²Ð¸ý¤«¤éºÇÂç¤Ç1300¥áー¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºùÅç¤ÎÆî³Ù»³Äº²Ð¸ý¤Ç30Æü¸á¸å3»þ22Ê¬¡¢Ê®²Ð¤¬È¯À¸¤·¡¢Ê®²Ð¤Ï¸á¸å4»þ¸½ºß¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÏ¢Â³Ê®²Ð¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ê®±ì¤¬²Ð¸ý¤«¤éºÇÂç¤Ç1300¥áー¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ºùÅç¤Ç¤Ï30Æü¡¢¸á¸å1»þ¤«¤é¸á¸å2»þÈ¾¤¹¤®¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÏ¢Â³Ê®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¥¤Ï²Ð¸ý¤«¤éËÌÀ¾¤Î¼¯»ùÅç