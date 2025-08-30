AIは便利な一方で、あらゆる物事で頼り過ぎてしまったり、人間の重要な活動を奪ってしまったりと言った懸念から、規制が求められることがあります。一方で、規制よりも「どのように使いどのように評価するか」を学生教育に取り入れる試みや、禁止ではなく使い方を教えるべきと言う指摘など、AIの使い方を正しく学ぶことが重要だという意見もあります。データエンジニアのサイモン・スペーティ氏が、「AIをいつ使うべきかのガイダン