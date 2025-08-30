2025年8月26日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、人工知能（AI）が中国の人口危機を救う可能性について論じた、スイスメディアの評論記事を紹介した。記事が紹介したのはスイス紙ノイエ・チュルヒャー・ツァイトゥングの評論。記事によると同紙は、ロボットとAIが中国の労働力不足を一時的に緩和する可能性はあるものの、少子高齢化は依然として中国の経済、社会、政治に計り知れない衝撃を与えていると論じた。