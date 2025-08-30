３連勝をかけてRB大宮アルディージャは敵地に乗り込んだ。８月30日に行なわれたJ２第28節の北海道コンサドーレ札幌戦。RB大宮は前半終了間際の45＋２分に、高嶺朋樹の直接FKで被弾。後半も果敢に反撃したが、最後まで１点が遠く、０−１で敗れた。試合後のフラッシュインタビューで、長澤徹監督は「セットプレー１本でやられたというゲームでした」と振り返る。序盤からポゼッションで上回り、試合を優位に進めることがで