ÉÙ»³»Ô¤ÏÆ±»Ô·§ÌîÃÏ¶è¤È·î²¬ÃÏ¶è¤Ç¡¢£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¥«¥á¥é¤¬¥¯¥Þ¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢¼«Æ°Åª¤ËËÉºÒ¹ÔÀ¯ÌµÀþ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£Î¾ÃÏ¶è¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ï£²£°£²£³Ç¯¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢£²¿Í¤¬½Å½ý¤òÉé¤¦Èï³²¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢»Ô¤¬¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÊÄáÅÄ¹¸Âç¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤ò¿ÍÎ¤¤Ë¶á¤¤²ÏÀîÉß¤Ê¤É¥¯¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤½¤¦¤ÊÊ£¿ô²Õ½ê¤ËÀßÃÖ¡£¥¯¥Þ¤¬¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤ë¤È¡¢¥«¥á¥é¤¬£Á