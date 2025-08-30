メッツのジョナ・トン投手が29日（日本時間30日）、本拠地でのマーリンズ戦でメジャー初先発を飾った。5回97球を投げ、6安打4失点、無四球6三振で初勝利。打線も22歳のルーキー右腕を援護すべく爆発。本拠地における史上最多得点を挙げ、19－4で大勝した。 ■童顔が印象的な22歳右腕 童顔が印象的な22歳のルーキー右腕が、デビュー戦で躍動した。トンは90マイル台後半の直球と