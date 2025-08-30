大相撲秋場所（9月14日初日・両国国技館）での十両復帰を決めた朝乃山（31＝高砂部屋）が30日、神奈川県平塚市で行われた同部屋の合宿に参加した。新十両の石崎改め朝翠龍（あさすいりゅう、25）らと10番取って7勝3敗。得意の右四つから力強く寄り切るなど持ち味を発揮し、「ケガのないように。しっかり自分の形を意識した。これからもっと稽古して、ギアを上げて初日に合わせたいなと思う」と力を込めた。朝稽古後には約100