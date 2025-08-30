MLBは各チーム30試合を切り、シーズンも佳境。優勝争いの行方とともにタイトル争いも注目されます。ナ・リーグの首位打者争いは、打率3割台が1人のみ。現地時間29日、ドジャースのフレディ・フリーマン選手がダイヤモンドバックス戦で3打数無安打1四球で、今季打率.300へ。フィリーズのトレー・ターナー選手が打率.297、ブリュワーズのサル・フリリック選手が打率.294となっており、フリーマン選手がリーグ唯一の3割打者でトップを