ÀÐÇË¼óÁê¤Ï30Æü¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤È¤½¤í¤Ã¤Æ¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬¶¨ÎÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥É¹ñÆâ¤Ç¤Î¡Ö¹âÂ®Å´Æ»»ö¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇË¼óÁê¤È¥â¥Ç¥£¼óÁê¤Ï¡¢ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Ç»ë»¡Àè¤ÎµÜ¾ë¸©¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÆâ¤Ç¤Ï±¿Å¾ÀÊ¤«¤é¤Î·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤¿¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»µ»½Ñ¤ÎÀµ³ÎÀ­¤ä°ÂÁ´À­¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÀÐÇË¼óÁê¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤Î²÷Å¬À­¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤È¤³¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë±¿Å¾ÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß