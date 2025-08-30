すでに2026ワールドカップ出場を決めているアルゼンチン代表は、9月4日に南米予選でベネズエラ、9日にエクアドルと対戦する予定となっている。アルゼンチンにとっては消化試合であり、今後のゲームはワールドカップへ向けたテストの場になっていくだろう。メンバーに入っているFCコモMFニコ・パス、レアル・マドリードへ移籍したばかりのMFフランコ・マスタントゥオーノら若手をチームに組み込んでいく作業に加え、やはり気になる