◆パ・リーグ西武―オリックス（３１日・ベルーナドーム）オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手が、３１日の西武戦（ベルーナドーム）に先発することが決まった。７回１失点で４勝目を挙げた楽天戦（楽天モバイルパーク）から、中６日でのマウンド。直近は自身５試合連続でクオリティー・スタート（ＱＳ＝６回以上、自責３以下）と安定感の光る助っ人右腕は「いい状態で投げられていると思うし、結果もついてきている。