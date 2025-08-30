俳優の高良健吾が30日、都内で行われた映画『海辺へ行く道』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】唐田えりかや坂井真紀も登壇した舞台あいさつの模様街にやって来た包丁売りの男で妙な関西弁を使う高岡を高良が演じた。この日は上映後の舞台あいさつで、高良の役柄が紹介されると会場には笑いが。高良は「役の紹介で笑っていただくのは、もしかしたら初めての経験かもしれない。そういう役に出会えて本当にうれしかった