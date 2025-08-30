今日30日にトンキン湾で発生した台風14号は、日本への影響はありません。南の海上には、台風14号の雲だけでなく、フィリピン付近からマリアナ諸島近海にかけて、発達した雲が広がっています。新たな台風や熱帯低気圧が発生すると、9月3日から5日頃に、日本に影響が出る可能性があります。週間予報では、晴れマークの地域もありますが、今後、変わることもあります。台風14号は、日本への影響なし今日30日午前9時、トンキン湾で発生