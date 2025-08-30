¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹2¡½4¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¥Ü¥¹¥È¥ó¡Ë¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄ¤¬¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀèÈ¯¤Î²øÊª±¦ÏÓ¥¹¥­¡¼¥ó¥º¤«¤é½éÂÐÀï¤Ç°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Î¾¥ê¡¼¥°ËÉ¸æÎ¨¥È¥Ã¥×¤Î¹äÏÓ¤òÁê¼ê¤Ë¡¢2²ó1»à¤Ç³°³Ñ¹â¤á¤Î97¡¦9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó157¡¦5¥­¥í¡Ë¤Î½éµå¤òÆ¨¤µ¤º¶¯¿¶¡£º¸Á°¤Ë±¿¤ó¤À¡£4²ó1»à¤Ç¤ÏÎäÀÅ¤Ë»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢¸åÂ³¤Î°ÂÂÇ¤ÇÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÃæ·Ñ¤®¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ÆµÕÅ¾Éé¤±¡£Ï¢¾¡¤Ï4¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£